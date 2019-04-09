Düzce'de Kazada Ölen 6 Kişinin Cenazeleri Mardin'e Götürüldü

DÜZCE'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

DÜZCE'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.



TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada, Gaziantep'ten İstanbul'a taziye ziyaretine giden akrabaların bulunduğu minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün TIR'ın altına girdiği kazada Sedat Atız, Amzo Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Cenazeler buradan toprağa verilmek üzere uçakla Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.



- Zce

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