Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu - Son Dakika
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Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu

06.07.2022 10:09

Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 9 gündür aranan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni, 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Son Dakika: Düzce'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu

ARAMALARA HELİKOPTER VE DALGIÇLAR KATILDI

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma arama helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

Son Dakika: Düzce'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu

SELE KAPILDIĞI BÖLGEDEKİ SU TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi. Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı.

Son Dakika: Düzce'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu

BULUNAN CESET, OKAN BAYRAK'A AİT ÇIKTI

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

Son Dakika: Düzce'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu
YORUMLAR
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Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor

Jandarma, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu - Son Dakika
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