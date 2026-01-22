Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Destek

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Destek
22.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce esnafı için 100 milyon lira kredi desteği müjdesi verdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Düzce esnafı için de Halk Bankası ile görüştüklerini açıklayarak, "İnşallah 100 milyon lira Düzce esnafları için de finans kredi desteğini çok hızlı bir şekilde buraya ulaştıracağız. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretler ve programlara katılmak üzere Düzce'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Düzce Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bolat, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve partililerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Doğu Marmara depreminden sonra Düzce'nin yeniden kurulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra kurmayları ile beraber Marmara depreminden zarar gören bütün illerimiz planlı bir şekilde, organize, modern bir şekilde yeniden kuruldu. Bu Düzce'ye de nasip oldu. Düzce hem tarımı hem sanayisi hem hizmetler sektörü hem eğitim, üniversite, bilim merkezi olması ve taşımacılık, lojistik merkezi ile parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 gece gündüz çalışan bakanlıklar ve kurmaylarımızla halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Biz esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme ihtiyaçları için finans desteği sağlıyoruz ve bunda da yüzde 50 sübvansiyonlu bu finans maliyeti hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafları için de Halk Bankamızla görüştük. İnşallah 100 milyon lira Düzce esnafları için de finans kredi desteğini çok hızlı bir şekilde buraya ulaştıracağız. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Yerel Haberler, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Afrika Uluslar Kupası’nda 4 gol atan Osimhen’e büyük onur Afrika Uluslar Kupası'nda 4 gol atan Osimhen'e büyük onur
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

13:31
Barış Kurulu için imzalar atılıyor Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:43:43. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.