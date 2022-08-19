Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti - Son Dakika
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Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti

19.08.2022 17:16
Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde Karayolları ekiplerinin yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde Karayolları ekiplerinin yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine gelmeye çalışan ambulans trafikte kalınca trafik polisi kazaya bakmaya çalışan sürücüleri uyararak yolu açmaya çalıştı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde karayolları ekiplerinin yol bakım çalışması nedeniyle daralan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza Düzce gişelerine 3 kilometre kala Ankara istikametinde karayolları ekiplerinin yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda meydana gelen kazada 4 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken otomobillerde bulunan Feyzanur Y., Leyla Y., Mehmet Y., Zeynep Y. Halim Y., Yahya Serdar T. Gülseren T., yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Diğer taraftan yol bakım çalışması nedeniyle daralan yolda kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Ancak kazaya bakmak isteyen meraklı sürücüler nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Sıkışan yolda yaralılara yetişmeye çalışan ambulans araçlar arasında kalınca trafik ekipleri yolu açmaya çalıştı. Ancak sürücüler ilerlemeyince polis sürücüleri uyararak ambulans için yolu açmaya çalıştı. Uyarılar sonucunda ilerleyen sürücüler sonrasında ambulans kaza yerine ulaşabildi.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri yolu trafiğe açmak için uzun süre çalıştı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti - Son Dakika
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