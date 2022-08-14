Herkesi Akçakoca'nın doğal güzelliklerini görmeye davet eden Yılmaz, "Cankurtaranlarımız dahil her türlü hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda çok güzel Ceneviz Kale'miz ve Ceneviz Kale plajımız mevcut. İlçemize gelen misafirlerimiz, 'Pusula Katamaran' gezi teknemizle 2-3 saatlik tura katılıp güzel zaman geçirebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de sıcaktan bunalanlar hafta sonu sahillerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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