Karantina ihlali yapan kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Düzce ve Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gerekirken dışarda yakalanan 2 kişi, yurda götürüldü.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağı'nda denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, O.K'nin (25) kullandığı otomobili durdurarak, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yaptı.

Sürücünün, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavi gördüğü için karantinada olması gerektiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, sürücüyü araçtan indirmeden sağlık personeline haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla önce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen sürücü, daha sonra karantina yurduna yerleştirildi.

Ayrıca sürücüye, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de zabıta ekiplerinin, pazar girişinde yaptığı HES kodu sorgusunda, E.P'nin Kovid-19 temaslı olduğu belirlendi.

Karantinada olması gerekirken pazar yerine giriş yapmaya çalışan E.P, idari ceza uygulanarak karantina yurduna götürüldü.