Düzensiz göçmenleri kurtaran STK'nin liman çağrısı İtalya ve Malta'dan karşılık bulamadı - Son Dakika

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch, "Sea Watch-4" gemisiyle kurtardığı 475 düzensiz göçmeni tahliye etmek için yaptığı güvenli liman talebine İtalya'dan iki defa ret yanıtı alırken, Malta bu çağrıya yanıt vermedi.

"Sea-Watch International" isimli resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Malta ve İtalya'ya bir liman tahsisi için birkaç kez talepte bulunduk. Malta yanıt vermedi, İtalya ise iki kez reddetti." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Uluslararası hukuk, denizde kurtarılan kişilerin güvenli bir yere getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu sadece Avrupa olabilir. Yetkilileri, tahliyeye izin vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sea Watch-4 gemisi, son günlerde Akdeniz'de farklı kurtarma operasyonları yaparak toplamda 482 kişiyi denizde zor durumdan kurtarmıştı. Sağlık durumu tehlike arz eden bebek, annesi ve diğer 5 kişi, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerince Sea Watch-4'ten tahliye edilmiş, gemide 475 kişi kalmıştı.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.