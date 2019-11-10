Ebru Yaşar halaya çıktı, dolarlar havada uçuştu

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti. Ebru Yaşar'ın Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesi sırasında yakınları sanatçının üstüne dolar yağdırdı.



Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Boztepe Düğün Salonu'nda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven, Ebru Yaşar'ın annesi Nesrin Yaşar, 3N Medya CEO'su Murat Kelkitlioğlu, İstanbul ve Diyarbakır'dan çok sayıda iş adamı, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İş adamı Necat Gülseven'in ağabeyinin düğünü öncesi mevlit okutuldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlidin ardından davetlilere kavurma, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit programı ve yemeklerin yenmesinin ardından düğün törenine geçildi. Davetliler düğünde gece geç saatlere kadar halay çekip eğlendi.



Düğün töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır'dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.



Dolarlar havada uçuştu



Konuşmasının ardından Ebru Yaşar, gelin Hatice Demirkıran ve damat Besri Gülseven ile eşi Necat Gülseven'i de yanına alarak halay çekmeye başladı. Davetliler, Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken Ebru Yaşar'ın hem başına hem de ayaklarının altına dolar yağdırdı. On binlerce doların atıldığı salonda Yaşar, akrabaları ile birlikte doyasıya eğlendi. Binlerce kişinin katıldığı düğün töreninde davetliler, ellerine aldıkları cep telefonları ile ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar'ı gölge gibi takip etti. Bazı davetliler sanatçı ile bir araya gelip fotoğraf çektirmek isterken, bazı davetliler de Yaşar'ın her anını cep telefonuyla kayıt altına aldı.



Düğün töreni, gece geç saatlere kadar devam etti. - DİYARBAKIR