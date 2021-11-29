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Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı - Son Dakika

Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı

29.11.2021 13:38

Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı.

Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, Edirne'nin tarihi ve kültürel anlamda çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'yi, Prof. Dr. Süheyl Ünver'in, "Her şey biter Edirne bitmez" sözünün çok iyi anlattığını belirten Canalp, "Gerçekten de bu böyle. Ben de 3 yıllık valilik sürem boyunca bu sözün her geçen gün birazcık daha gerçeklik kazanmış olduğunu yaşayarak görebiliyorum. Edirne her şeyiyle Türkiye'de de dünyada da çeşitlilik açısından örnek bir şehirdir. Edirne'de ne ararsanız var. Elinizi atmış olduğunuz her yerden tarih fışkırıyor." dedi.

Canalp, İstanbul Üniversitesiyle yapılan çalışmaların heyecan verici olduğunu ifade etti.

İki üniversitenin kurumsal bir ilişkisinin olduğunu belirten Canalp, "İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü, tarihsel anlamda en derin üniversitedir. Bizim Trakya Üniversitemizin de doğuşunun arazileriyle ve akademik geçmişiyle ham maddesi olan bir üniversitedir. İstanbul Üniversitesiyle Edirne'nin, Trakya Üniversitesinin ve Edirne'nin resmi kurumlarının yapmış olduğu bu çalışmalar da Edirne vizyonunun geleceğe taşınmasında çok kıymetlidir." diye konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da çalıştayın İstanbul Üniversitesiyle iş birliğinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, programın çok daha önemli projelere vesile olacağına inandığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne'nin konumu ve 8 bin 300 yıllık bilinen tarihiyle çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

Edirne'nin yetiştirdiği evlatlar olarak Edirne'yi kendilerine dert edindiklerini ifade eden Tabakoğlu, "İstanbul Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Ak ile Edirne'yi daha iyi anlamak, günümüzün Edirne'sini daha iyi nasıl ileriye götürebiliriz diye düşündük. Sınırların flulaştığı, Balkan ülkelerin tekrar huzursuzlaştığı bu ortamda Edirne'ye düşen görev nedir bu açıdan biraz daha ilerlemek isteriz. Eski misyonunu, Fatih'in doğup büyüdüğü o ruhu tekrar açığa çıkartabilir miyiz diye çalışmalar içerisindeyiz. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da üniversite olarak serhat şehri Edirne'yle ve Edirne'nin sembolü haline gelmiş olan Trakya Üniversitesiyle kadimi ve daimi bir irtibat içerisinde olduklarını söyledi.

Edirne'nin tanıtılıp geliştirilebilecek pek çok yönü olduğunu belirten Ak, şöyle konuştu:

"İki üniversitenin öncü araştırmacılarını bir araya getirerek bunu bir akademik platformda müzakere etmek, daha sonra burada ortaya çıkabilecek konuları birbirini bütünleyecek şekilde bir iş planına dönüştürmek bizim ana amacımız oldu. Bu program her ne kadar çalıştay olsa da bu bile burada dile getirilen konular her biri proje etkinliği içerisinde.

Çok değerli üniversitemizin gelecek yıllara hazırlanmasında ve planlamasını yapması anlamında İstanbul Üniversitesi geniş akademik kadrosuyla her zaman Trakya üniversitesiyle iş birliğine açık olduğunu ve tabi ki Edirne'nin hizmetinde olduğunu belirtmekten büyük bir mutluluk duyuyorum."

Konuşmaların ardından çalıştay, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tarım'ın moderatörlüğündeki ilk oturumla başladı.

Çalıştaya Edirne Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çakmak, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı
Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı
Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı
Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı
Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı

İstanbul Üniversitesi, Trakya Bölgesi, İstanbul, Edirne, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Araştırmaları Çalıştayı başladı - Son Dakika


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