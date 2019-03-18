Edirne'de 192 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalandı.
54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde, Afganistan
, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Suriye
, Bangladeş
ve Pakistan
uyruklu 192 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:28 Kaynak: AA
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