Son Dakika Haberleri: Edirne'de 192 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 192 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 192 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 192 düzensiz göçmen yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde, Afganistan, Cezayir, Fas, Filistin, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 192 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
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