Son Dakika Haberleri: Edirne'de 693 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 693 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 693 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 693 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 693 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İki günde Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Nijerya, Burkina Faso, Suriye, Libya, Somali, Filistin ve Bangladeş uyruklu 693 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:19 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
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