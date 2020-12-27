Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet "huzur" dersi verirken canlandırılacak - Son Dakika

Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet "huzur" dersi verirken canlandırılacak

27.12.2020 09:31

Edirne'de planlamasına başlanan Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde Osmanlı sultanlarının Ramazan aylarında katıldığı Kur'an'ın tefsirine dayalı derslerinin yapıldığı "Huzur-ı Hümayun dersleri" canlandırılacak.

Edirne'de planlamasına başlanan Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde Osmanlı sultanlarının Ramazan aylarında katıldığı Kur'an'ın tefsirine dayalı derslerinin yapıldığı "Huzur-ı Hümayun dersleri" canlandırılacak.

Edirneli Fatih Sultan Mehmet adına Saatli Medrese'de yapılacak müzenin çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla başlanan çalışmalar Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde sürüyor.

Daha önce planlama konferansı yapılan çalışmalar kapsamında sık sık yerinde incelemeler yapılyor.

Müze teşrif çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk medresede incelemede bulundu.

İncelemenin ardından Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saatli Medrese'nin Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murad döneminde yaptırıldığını söyledi.

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği medrese yapısının Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne dönüştürüleceğini anımsatan Diker, "Bu mekanın minör ölçeğine sığmayacak kadar büyük bir tarihi figürün hayatını anlatmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Diker, medrese hücrelerinin her birine ayrı bir tema atfedileceğini belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'in içinde doğmuş olduğu dünyadan başlayıp, İstanbul'un fethine kadar olan süreci ve onunla beraber Fatih'in özgün niteliklerini aktaracaklarını ifade eden Diker, "Bununla birlikte bilime ve sanata karşı gösterdiği üst düzey ilgiyi hem dönemin tarihsel verileriyle hem de bugünün olabildiğince grafik anlatımlarıyla sunmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Diker, yerli ve yabancı turistlere olabildiğince zengin bir anlatım sunmak istediklerini vurguladı.

"Entelektüel tarihi bir karakter"

Fatih'in, bilime ve sanata duyarlı entelektüel tarihi bir karakter olduğunu dile getiren Diker, şunları kaydetti:

"Bizde onun bütün yönlerini bu zamanının eğitim yapısında bilime ve sanata karşı gösterdiği duyarlılığı da anlatmaya çalışacağız. Gerek bilim ve teknik üzerindeki çalışmaları, döktürdüğü toplar, imar faaliyetleri, kendi çağdaşları, düşmanları ve yakın adamları hepsi müzede yer alacak.

Fatih'in ünlü İtalyan Ressam Bellini ile özel bir hatırası var. Bellini İstanbul'a geliyor. 48 yaşındayken resmini yaptırtığını biliyoruz. Bu hatıra gibi kendi çocukluk defteri olduğu bilinen kendi yapmış olduğu resimlerin olduğu albümü var. Gençlere ve çocuklara bunu anlatacağız."

Diker, müzede 15. yüzyıldaki Edirne'yi 1/500 ölçekli maketle anlatacaklarını ve aynı zamanda bu maket üzerinde fetih ordusunun İstanbul'a yürüyüşünü canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Maketler, canlandırma yapılmış olan animasyonlar, 3D karakter kurguları, heykelsi anlatımların müzede kullanılacağını söyleyen Diker, şöyle devam etti:

"Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin baş odasında Fatih huzur dersi verirken canlandırılacak. Gerek Fatih'in içinde doğmuş olduğu toprakları, gerekse fethettiği toprakları haritalar üzerinden de bunları anlatmayı hedefliyoruz. İnsanlara Fatih'i anlatmaya gayret göstereceğiz. Bunu da olabildiğince farklı yöntemlerle maketlerle, filmlerle, canlandırılması yapılmış olan minyatürlerle anlatmayı hedefliyoruz.

Şu anki çalışmalarımız fetih yıldönümü münasebetiyle nedeniyle 29 Mayıs tarihini bize gösteriyor ama içinde bulunduğumuz öngörülemez koşullar var. Ama biz bütün çalışmalarımızı o tarihe yetiştirmek adına planlıyoruz."

Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet huzur dersi verirken canlandırılacak
Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet huzur dersi verirken canlandırılacak
Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet huzur dersi verirken canlandırılacak
Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet huzur dersi verirken canlandırılacak

Fatih Sultan Mehmet, Medrese, Edirne, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Memleketinde adına yapılacak müzede Fatih Sultan Mehmet 'huzur' dersi verirken canlandırılacak - Son Dakika


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