Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı
08.12.2025 15:03  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı
Haber Videosu

Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün neden olduğu trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kontrolünü kaybettiği araçla demir bariyerleri aşarak karşı şeride uçan sürücü, yoldan geçen bir yayayı kıl payı ıskaladı.

Edirne'de hem alkollü hem de ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçen bir kadın sürücü, şehir merkezinde adeta can pazarı yaşattı. Kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, demir bariyerleri parçalayarak karşı şeride fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinden geçen bir yaya ise aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

YAYA GEÇİDİNDEKİ KİŞİ CANINI ZOR KURTARDI

B.T. idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan araç karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü B.T.'nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

44 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Edirne, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile içi tartışmada facia Annesini darbeden babasına saldırdı Aile içi tartışmada facia! Annesini darbeden babasına saldırdı
Ünlü yönetmen Coppola’nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı
Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü
Eşini kaybettiği yangında yaralandı, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşini kaybettiği yangında yaralandı, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Galatasaray’dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama Galatasaray'dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama
ABD’de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı
Tuzla’da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı
Sevgilisinin “Çocuğun olmuyor“ diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı Sevgilisinin "Çocuğun olmuyor" diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı
MHP’li Feti Yıldız: “Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez“ MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"

16:44
İrfan Can Eğribayat’a büyük şok
İrfan Can Eğribayat'a büyük şok
16:19
Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı
15:16
Kartalkaya’daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi
15:11
Bütçe görüşmelerine damga vuran an: Bahçeli ve Dervişoğlu böyle tokalaştı
Bütçe görüşmelerine damga vuran an: Bahçeli ve Dervişoğlu böyle tokalaştı
15:11
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi
14:52
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali
14:42
İmralı gerginliği sonrası TBMM’de dikkat çeken görüntü
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü
14:31
Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak
Elektrik faturasında bu limiti aşanlar dikkat: Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak
14:14
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin
13:31
Antalya beşik gibi Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha
13:10
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 17:12:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.