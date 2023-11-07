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Edirne'de Altın İddiasıyla Cinayet Davasında Sanık 4 Kez Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Edirne'de Altın İddiasıyla Cinayet Davasında Sanık 4 Kez Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 13:48

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşetin ardından tutuklanan sanık Berk Erdoğan, 4 kişilik ailenin öldürülmesi suçundan 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin nedeni olarak, öldürülen Anıl Güner'in altın ve parasıyla ilgili konuşmaları gösterildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde 4 kişilik ailenin 'altın iddiasıyla' öldürülmesiyle ilgili görülen davada, tutuklu sanık Berk Erdoğan 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2022 yılının Mart ayında Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), yüzleri kesilerek ve silahla vurularak evlerinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Öldürülen 26 yaşındaki Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, Güner ailesinin uzun yıllar kapı komşusu olan ve daha sonra ailesiyle beraber Çorlu'ya taşınan 'Sarı' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki Berk Erdoğan'ı gözaltına almış, Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayetle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetlerin işlenme nedeninin, öldürülen Anıl Güner'in "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" diye çevresinde konuşması olduğu belirtilerek, Berk Erdoğan'ın da bu para ve altınları almak için eve gittiği ifade edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Berk Erdoğan, tutuksuz yargılanan eşi Cansu Erdoğan, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Cansu Erdoğan'ın beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Berk Erdoğan ise 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Berk Erdoğan, "Ben kimseyi öldürmedim, beraatimi istiyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Mehmet Güner, Uzunköprü, Edirne, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Altın İddiasıyla Cinayet Davasında Sanık 4 Kez Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Altın İddiasıyla Cinayet Davasında Sanık 4 Kez Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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