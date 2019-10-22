Edirne'de asayiş

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.U. idaresindeki 22 BF 943 plakalı otomobil, İlyas Usta Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan S,U sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ot yangını saman balyalarına sıçradı

İpsala'da kuru otlardan sıçrayan ateş çok sayıda saman balyasının yanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, N.S, İbrahimbey Mahallesi'nde oturduğu evin bahçesindeki kuru otları yaktı. Bir süre sonra yayılan ateş, bahçedeki saman balyalarına sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 90 adet saman balyası yandı.

Pasaportu olmayan Afganistanlı yakalandı

Uzunköprü'de pasaportu olmayan Afganistan vatandaşı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Afganistan vatandaşını yakaladı.

Yakalanan Afganistan uyruklu, İl Göç İdaresine gönderildi.

Dolandırıcılık

Keşan'da bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit beldesinde oturan A.M, İstanbul'da bir kişiye 3 adet büyükbaş hayvan sattığını, satış bedeli olarak aldığı 21 bin 300 liralık senedin sahte olduğunu öğrendiğini belirtti.

Jandarmaya giderek şikayetçi olan A.M, kendisini dolandıran şüphelinin bulunmasını istedi.