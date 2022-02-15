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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi - Son Dakika

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi

15.02.2022 14:23
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi

Edirne'de ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi.

Edirne'de ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kent girişinde K.T.K'nin kullandığı 39 MA 0028 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçtıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Araç sürücüsü K.T.K'ye 10 farklı maddeden 14 bin 418 lira para cezası kesildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan araç içerisinde bulunan 3 düzensiz göçmen ise jandarma ekiplerine teslim edildi.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da telsiz anonsuyla ekiplerine teşekkür etti.

Edirne'de dur ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi - Son Dakika
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