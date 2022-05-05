Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi

05.05.2022 21:52

Son dakika haberi... Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nde kakava ateşinin yakılması havadan görüntülendi.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nde kakava ateşinin yakılması havadan görüntülendi.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti. 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen şenlikte tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyelerinin, hazırlanan dev ateşi yakmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı.

"ORTAYA BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI"

Edirneli vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

"KAKAVA DEMEK SADECE TÜRKİYE DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIK DEMEKTİR"

Edirne Valisi Ekrem Canalp konuşmasında, Kakava'nın 2017 yılından bu yana Unesco'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğunu ve bugün tüm izleyicilerin bu kültürel mirasa sahip çıktığını söyledi. Vali Canalp, "Kakava demek havadaki coşkuyu heyecanı hissedebilmek demek. Kakava sadece Edirne, Trakya ve Türkiye demek değil, bütün insanlık demektir. Kırkpınar gibi on yıllar boyunca Kakava heyecanının bir parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.

ATEŞİN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Kakava ateşinin kor halini almasının ardından yüzlerce kişi ateşin üzerinden atlamak için sıraya girdi. Ardından vatandaşlar tek tek ateşin üzerinden atlayıp gönüllerince eğlendi. Kakava ateşinin yakılması havadan görüntülendi.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa - İHA)

Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi
Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Edirne'de 'Kakava ateşi' havadan görüntülendi - Son Dakika


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