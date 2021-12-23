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Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak - Son Dakika

Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak

23.12.2021 11:37
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son tabloda nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı Edirne'de, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son tabloda nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı Edirne'de, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Camiler, kahvehaneler ve diğer işletmelerin kapatıldığı köylerde, düğün ve mevlitler de yasaklandı. Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Edirne'nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95'e çıktı. Kent, bu rakamla nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kentin koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya döndü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki kentte aşılama oranı ise yüzde 82,5 oldu.

3 KÖYDE KARANTİNA UYGULANIYORHavsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde yüksek vakalar ve salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Havsa Kaymakamlığı'ndan alınan izinle 10 gün karantina uygulamasına geçilen köylerde, düğün, mevlit gibi etkinlikler yasaklanırken, camiler, kahvehaneler ve diğer iş yerleri kapatıldı. Köylülerin evlerinden sadece temel ihtiyaçlarını gidermeleri için çıkmalarına izin veriliyor. 'DIŞARI ÇIKMAYI YASAKLADIK'Vakaların artması üzerine gönüllü karantinaya girdiklerini belirten Osmanlı muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık. Bunu Kaymakam Bey ile de istişare ettik o da uygun gördü sağ olsun. Camiler, kahveler, muhtarlık odası gibi yerler kapalı. Düğünler ve mevlitler de yok. Komşu komşuya da gitmiyor. Temaslı ve pozitif çıkanlar dışarıya çıkmıyor, bu konuda halkımız çok duyarlı. Kaymakamlık ve muhtarlık olarak istişarede bulunduk ve en doğru kararın bu olacağını düşündük. Kaymakam Bey, 'Vakalar çok yükseliyor, sıkıntı yaşamayalım' dedi. Biz de halka danışıp, onların da görüşlerini alarak kapanmaya gittik. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını muhtarlık ihtiyar heyeti olarak karşılıyoruz. Diğer vatandaşlarımız ise zaruri ihtiyaçlarını almak için bakkala çıkıp evlerine dönüyorlar. Herkes sosyal mesafe ve maskeye de uyuyor. 10 gün süreyle böyle devam edecek" dedi.'DİKKAT EDİLMİYOR'Edirne'de yaşayan Süheyla Kara, vatandaşların koronavirüse karşı dikkatli olmadığını söyledi. Kara, "Temizlik ve hijyene dikkat edilmiyor, herkes bıraktı. Kurallara biz uymaya çalışıyoruz, çamaşır suyu elimizden düşmüyor. Evimize gelenlere kolonya ikram ediyoruz ya da banyoya gönderip ellerini yıkamalarını istiyoruz. Artık eskisi gibi çok misafir de kabul etmiyoruz. Bence turistleri de o kadar sokmamaları lazım kente, özellikle Bulgarları. Ellerini kollarını sallaya sallaya maske takmadan dolaşıyorlar. Bence bundan çoğaldı. Çevremiz dikkat ediyor. Artık gün yapmayı da bıraktık. Aşağı yukarı 10 kişi oluyorduk ama artık gün kurmuyoruz. Kendi sağlığımızı düşünerek dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Sevgi Seyrek de, "Edirne'de artış var, bunun nedeni çok kalabalıktan kaynaklanıyor. Bizce kalabalık ortamdan kaynaklanıyor, maske kullanılmıyor, kurallara uyulmuyor. Aslında bu 3 kural çok önemli, mutlaka uyulması lazım" ifadelerini kullandı.

Çetin Şengüllü ise, "Sağlık malzemesi satan, dönercisi, baklavacısının ağzında maske yok. Denetleme de yok. Millet kahvelerde üst üste oturuyor, kimsenin baktığı yok. Dışarıdan bir sürü insan geliyor. Bunlara çok dikkat edilmeli çünkü hiçbirisi maske takmıyor. Ben neden maske takıyorum o zaman" dedi.


Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak

Osmanlı, Edirne, Azatlı, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak - Son Dakika
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