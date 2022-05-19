Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı

19.05.2022 21:33

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (TÜ) Öğrenci Orkestrası ve TÜ'nün desteğiyle kurulan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (TÜ) Öğrenci Orkestrası ve TÜ'nün desteğiyle kurulan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

Konservatuvar salonunda şef Ümit Çavuş yönetiminde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Öğrenci Orkestrası, Mozart, Mahler, Schubert, Zati Arca ve Zeki Güngör gibi bestekarların eserlerini seslendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası ve korosu, Öğrenci Orkestrası ile Muammer Sun'dan "Biz Atatürk Gençleriyiz", Hümayi Elçioğlu'ndan " İzmir'in Dağlarında" ve Cemal Reşit Rey'den "10. Yıl Marşı"nı seslendirdi.

Konserin sonunda konuşan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, kısa önce kurulan orkestranın önemli bir işe imza attığını belirtti. Şentürk, orkestranın kurulmasına öncülük eden Edirne Lisesi Eğitim Vakfı (ELEV) Başkanı Atıl Erman'a teşekkür etti.

Erman da üniversite - sanayi iş birliğinin bir benzerini TÜ ile üniversite - lise iş birliği olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orkestranın kurulmasında Edirne Lisesi mezunu Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun büyük desteğini gördüklerini ifade eden Erman, "Gözlerim yaşararak bu konseri izledim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konseri çok sayıda davetli dinledi.

Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı
Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı

YORUMLAR
500
Niğde'de Engelliler Askerlik Heyecanı Yaşadı Niğde'de Engelliler Askerlik Heyecanı Yaşadı Son dakika haberi: Engelli gençler bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı Son dakika haberi: Engelli gençler bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 23:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement