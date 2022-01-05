Üye Girişi
Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti - Son Dakika

Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti

05.01.2022 13:30
Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti

Edirne'de son sağanaklarla su seviyeleri artan Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin debileri düşüşe geçti.

Edirne'de son sağanaklarla su seviyeleri artan Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin debileri düşüşe geçti.

Geçen hafta, Bulgaristan ve Edirne'deki sağanaklarla Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri artışa geçmişti.

Yılın son günü pik yapan debiler, düşüş yönlü seyrediyor.

Meriç Nehri'nin son artışta pik seviyesi 378 metreküp/saniyeden, Tunca Nehri ise 36 metreküp/saniye seviyesinden düşüşe geçti.

Son ölçümlerde Meriç saniyede 370 metreküp, Tunca ise saniyede 18 metreküp seviyelerinde kaydedildi.

Ergene tarım arazilerine yayılmıştı, yatağına dönüyor

Kırklareli Yıldız Dağları'ndan doğan Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin, lokal sağanaklarla debisi hızla yükselmiş, geçen hafta nehir yatağından çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Ergene de pik yaptığı 361 metreküp/saniyeden 124 metreküp/saniyeye düştü.

DSİ, Meriç'teki "sarı", Ergene'deki "turuncu" ikaz durumunu kaldırdı.

YORUMLAR
500

Meriç Nehri, Edirne, Meriç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti - Son Dakika


Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin! Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!         
13:26
İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın! İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!         
13:15
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!         
10:51
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
12:36 Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi
12:34 Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 13:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de nehirlerin son sağanaklarla artan su seviyeleri düşüşe geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement