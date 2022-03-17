Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı

17.03.2022 09:21
Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Bulgaristan plakalı otomobil, yol kenarına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Bulgaristan plakalı otomobil, yol kenarına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden M.S. yönetimindeki K4939BC Bulgaristan plakalı otomobil, Yerlisu köyü yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duble yolu ayıran demir bariyerlere çarptı ve ardından yolun sağına savruldu. Kazada, sürücü M.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı

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Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bulgaristan, Otomobil, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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