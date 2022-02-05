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Edirne'de toplu taşıma hattında düzenleme yapıldı - Son Dakika

Edirne'de toplu taşıma hattında düzenleme yapıldı

05.02.2022 14:42
Edirne'de toplu taşıma hattında düzenleme yapıldı

Edirne'de toplu taşıma hattında düzenleme yapıldığı belirtildi.

Edirne'de toplu taşıma hattında düzenleme yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce vatandaşlardan gelen talepler üzerine Edirne Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 5B hattında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Edirne Belediye Meclisi'nce 5B hattının KYK (Sultan Çelebi Mehmet Yurdu)'dan başlayarak Hükümet Caddesi (Saraçhane) üzerinden Atatürk Bulvarı'na bağlanması ve Mithat Vardar Caddesi'nin de güzergah içerisine dahil edilmesine karar verildi.

Yapılan bu düzenleme ile 5B nolu hat (KYK-Devlet Hastanesi) KYK (Sultan Çelebi Mehmet Yurdu)'dan başlayarak Fırınlar Sırtı TOKİ içinden geçip Ahmet Taşçı Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Tekkekapı Caddesi, Hükümet Caddesi (Fen İşleri Müdürlüğü-Edirne Valiliği-Merkez Bankası), Ziraat Bankası Kavşağı'ndan sola dönerek Atatürk Bulvarı'nı takiben DSİ Kavşağı'na kadar devam etmesi, DSİ Kavşağı'ndan sola dönerek Zübeyde Hanım Caddesi'ni takiben Edirne İl Jandarma Komutanlığı önünden geçecek.

Bu güzergahın devamında Değirmen Kavşağı'ndan sola dönmesi, Turhan Dursun Caddesi'ni takiben Mithat Vardar Caddesi'ne dönüş yapması ve cadde bitiminden sağ dönerek Bülent Ecevit Caddesi takiben Barış Parkı (Gölet) kavşağından sola dönerek Bahriye Üçok Caddesi'ni takiben Serhad İMKB Meslek Lisesi'nin önünden Çocuk Müzesi'ne doğru devam ederek Emel- Özgür Subaşı Ay Mesleki ve Teknik Lisesi'ni geçerek Nimet-Er Sitesi'nin önünden devam ederek Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu önünden sola dönmesi ve ardından Olimpik Yüzme Havuzu, Hadımağa Toki, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi güzergahında hizmet verecek."

Toplu ulaşım araçları güzergahtaki seferlere 7 Şubat Pazartesi günü saat 07.00 başlayarak, 7-15 dakika aralıklar ile hizmet verecek.

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Atatürk Bulvarı, Çelebi Mehmet, Hükümet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de toplu taşıma hattında düzenleme yapıldı - Son Dakika


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