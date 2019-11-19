Edirne'de, Türkiye -Bulgaristan işbirliği zirvesi

EDİRNE'de, Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Bulgaristan'ın Pazarcık ve Smolyan valilikleri iş birliğinde iki ülkeden 100 firma temsilcisinin katıldığı forum düzenlendi. Forumda iki ülkenin tarım ve gıda, ağaç işleme, orman ürünleri, kapı, çerçeve, mobilya üretimi ve turizm- otelcilik gibi sektörlerdeki firma temsilcileri iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

ETSO'nun ev sahipliğinde, Pazarcık ve Smolyan'dan gelen Bulgar iş insanları ile Türk iş insanlarının buluştuğu 'Pazarcık Smolyan Edirne İşbirliği Forumu ve İşbirliği Görüşmeleri' düzenlendi. Forumun açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Smolyan Valisi Nedyalko Svanov, Pazarcık Valisi Stefan Mirev, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Türkiye Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve çok sayıda iş insanı katıldı.

'İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLANACAK'

Kayıtlı 43 Bulgar firması ve 57 Türk firması olmak üzere toplam 100 firmanın yer alığı forumda, konuşan ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, iki ülkenin iş insanlarını buluşturmanın kendileri için bir onur olduğunu söyledi. Zıpkınkurt, "Umuyorum iki ülke arasındaki iş insanlarımız ticaretlerini geliştirmek ve birlikte ticaret yapmaya bu toplantı daha çok katkı sağlayacak. Bugün Pazarcık, Smolyan ve Edirne şehirlerinin ticaretinin gelişmesi için bir araya gelindi. Bu toplantının faydalı ve yararlı olacağına inancım tam. Tüm katılımcılara geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'YE GİREN ARAÇLARIN YÜZDE 30'U BULGAR PLAKALI'

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır ticaretinin iki ülke ekonomisine de can kattığına vurgu yapan Canalp, "Son ekonomik dalgalanmalarla birçok vilayet sıkıntılar yaşarken biz Edirne olarak bunu en az yaşayan vilayet olduk. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de komşularımızla aramızda olan sınır ticaretinden dolayıdır. Bugün Bulgarlar yoğun şekilde Edirne'mize geliyorlar, alışverişte bulunuyorlar. Aynı şekilde Türkiye'den giden vatandaşlarımızda Bulgaristan'a gidiyorlar. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren araçların sayısına baktığımızda toplam araç sayısının neredeyse yüzde 30'una yakını Bulgaristan uyruklu araçlardan oluştuğunu memnuniyetle görebiliyoruz. Bu aynı zamanda aramızdaki ilişkinin ne kadar derinleşmeye başladığının da çok güzel göstergesi" dedi.

İlerleyen dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri boyutlara taşınmasını ümit ettiğini söyleyen Vali Canalp, "Önümüzdeki dönemde de aramızdaki bu girift ekonomik ilişkiler çok daha ileri boyutlara taşınacaktır. Pazarcık modeli olarak adlandırılmış olan bu model de bizim aramızdaki bu forumun da en büyük başarısının göstergesidir. İnşallah iş adamlarımız ikili görüşmelerle ilişkileri çok daha ilerilere taşıyacaklar ve ekonomilerimizi geleceğe taşımış olacaklar" dedi.

İKİ ÜLKE İŞ İNSANLARI BİRARAYA GELDİ

Açılış konuşmalarının ardından bölgelerin ekonomik sunumları yapıldı. Ayrıca Edirne TSO ve Smolyan TSO arasında da üyelerini yakınlaştırmaya ve ticareti geliştirmeye yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı. Programın ilk günü özellikle tarım ve gıda, ağaç işleme, orman ürünleri, kapı, çerçeve, mobilya üretimi, turizm, otelcilik, tarım sebze üretimi, et üretimi, büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde ikili iş birliği görüşmeleri ile son buldu.

Program yarın Bulgaristan'dan katılım sağlayan firmaların Türk firmalarını ziyaretleri ile devam edecek.