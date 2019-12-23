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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gürkan, yağmur suyu toplama kanalı, kanalizasyon sistemi ve içme suyu şebekesi çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Altyapı çalışmalarını üç yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gürkan, Abdi İpekçi Caddesi'nde devam eden yağmur suyu toplama kanalıyla özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınları ve taşkınlarının önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.


Yeni yerleşim bölgesinde imara açılan Şükrüpaşa Mahallesi'nde kanalizasyon toplayıcı hatlarının yapımının proje kapsamında devam ettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:


"Belediyemizce imar yollarının açıldığı kısımlarda kanalizasyon hatları yapılmakta ve her parsele konutların kanalizasyon bağlantılarını yapması için 1 adet parsel bacası imalatı yapımı planlanmaktadır. Paşaçayırı Mevkisi'nde 1200 milimetre çapında buhar kürklü entegre contalı kanalizasyon taşıyıcı hat boruları döşenmesi devam etmekte. Özellikle Kocasinan Mahallesi D-100 karayolu üzerindeki kanalizasyon hatlarındaki geri tepmelerin önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca içme suyu şebekesi yapım işi kapsamında Kocasinan Mahallesi'nde içme suyu şebekesi yapım işleri de devam ediyor. Şebeke borularının döşeme işlemi bittikten sonra abone bağlantıları yapılacak.


Karaağaç Mahallesinde içme suyu şebekesi çalışmalarının başladığını da aktaran Gürkan, çalışmaların devam ettiği mahallelerdeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Kırkpınar Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yenileme çalışmaları devam eden Kırkpınar Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden kütüphaneyi ziyaret eden Soytürk, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek "Öğrencilerimiz ve çocuklarımız için sürprizlerimiz var. Okul öncesi gruplarımız için okuma salonları,çocuklarımız ve gençlerimiz için okuma salonları,engelli yavrularımızın için okuma salonları ve çok amaçlı salonumuz ile şehrimiz modern bir kütüphaneye kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü

Edirne Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde şef Yaşar Özel yönetiminde koro üyeleri Atatürk'ün sevdiği şarkıları halk müziği eserlerini seslendirdi.

Şef Özel, Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, konsere ilgi gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

Kooperatifçilik Günü

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Uzunköprü Minübüsçüler Kooperatifini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Demirkıran, kooperatiflerin üreticiler ve esnafların gelişmesi için önemli kuruluşlar olduğunu belirtti.

Kooperatiflerin gelişmesi çalışmalar yapılması gerektiğini aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:

"Kooperatifle,; atıl kaynakların harekete geçirilmesi, sermayenin tabana yayılması, küçük girişimcilerin birleşerek büyük aktörlere dönmesini sağlama noktasında en etkili girişim modelidir. Ülkemizde ve dünyada kooperatiflerin her yönüyle daha iyi incelenmesi, kooperatifçilik alanında eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmesi gerekir. Ülkemizdeki ve uluslararası başarılı örneklerin incelenerek model alınması, kolay uygulanabilir modeller geliştirilmesi çok faydalı olacaktır."

Devlet Türk Müziği Topluluğu konser verecek

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu, konser verecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek konserde solist Yeşim Çağlayan acemişaran eserler seslendirecek.

Konser, 26 Aralık Perşembe günü saat 20.00'da Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Salonu'nda gerçekleşecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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