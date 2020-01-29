Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Arpacı da Aslantatar'a teşekkür etti.

Arpacı'ya ziyaretinde milli eğitim müdür yardımcıları Cemal Turan ve Nail Yılmaz da eşlik etti.

Edirne 112 Acil ve UMKE ekipleri deprem bölgesinde

Edirne Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ve UMKE ekiplerinin Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerinde çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne 112 Acil ve UMKE ekipleri, yaşanan depremin ardından bölgeye gitti.

Ekiplerin, bölgede sağlık hizmetlerine destek olmaya ve depremden etkilenen halkın yaralarını sarmaya devam etmeye çalıştığı belirtildi.

Edirne'den çıkan yardımlar Elazığ'a ulaştı

Elazığ'da yaşanan depremin ardından, Edirne Belediyesi başlattığı yardım kampanyası sonrası yola çıkan yardım tırının Elazığ'a ulaştığı bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'den yola çıkan yardım kamyonu, Elazığ'daki AFAD Organizasyon Komitesi'ne ulaştı.

Edirnelilerin depremzedelere yardım amacıyla duyarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirneliler, Elazığ'da mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek adeta tek yürek oldu ve evlerinde bulunan battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık giyecekleri Elazığlı vatandaşlara ulaştırılması için Edirne Belediyesi'ne getirdi. Edirne Belediyesi'ne getirilen yardımlar, belediye personeli tarafından kadın, erkek ve çocuk giysini olarak tek tek ayrılarak kolilere yerleştirildi. Kampanya kapsamında 65 çuval battaniye ve 330 büyük boy koli kışlık kıyafet Elazığ'a gönderilmek üzere kamyona yüklendi. Edirne'den yola çıkan kamyon, dün gece saatlerinde Elazığ'a ulaştı."