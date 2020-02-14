Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Holiday&SPA EXPO 2020 fuarına katıldı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ile ETSO Genel Sekreter Nevzat Taşkın fuarda Edirne'yle ilgili tanıtım görüşmeleri gerçekleştirdi.

Edirne'nin tanıtımını yapan ve standı ziyaret edenleri bilgilendiren Zıpkınkur, ziyaretçileri Edirne'ye davet etti.

Şehit Cem, Dilay Kerman Oryantiring Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

Edirne'de, Şehit Cem, Dilay Kerman Oryantiring Türkiye Şampiyonası düzenleneceği bildirildi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan 14,15 Mart 2020 tarihlerinde Edirne'de yapılacak "4. Kademe ve Şehit Dilay-Cem Kerman Oryantiring Sprint Türkiye Şampiyonası" yarışmaları için, yarışma etkinlik direktörü Cengiz Kaçar ve organizasyon sorumlusu Yusuf Avcı, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Şampiyona ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Murat Ulaşdır da yer aldı.

Edirne'de müteahhitler bilgilendirildi

Edirne'de, "Yeni Mevzuat Kapsamında Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" toplantısı düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, işbirliğinden dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik; yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Yani inşaat yapmak isteyen her kişi bu yönetmelikte aranan şartları yerine getirdiği takdirde inşaat yapabilecektir. Dolayısıyla bu konu sektör için büyük önem arz etmektedir."

Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü

Edirne Belediyesince 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla süslenen Saraçlar Caddesi'nde çiftler fotoğraf çektirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat dolayısıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "Bir şehir, bir aşk, bir başkan, seni seviyorum" sözlerinin yer aldığı billboardlar kentin birçok noktasında yer aldı.

Saraçlar Caddesi'nde de süslemeler yapıldı.

Edirnelilere kırmızı karanfiller hediye edildi. Ayrıca aşk küresi vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Edirneliler günün anısına öz çekim noktasında ve aşk küresinde fotoğraf çektirdi.