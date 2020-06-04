Edirne Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Sözcüsü Yılmaz Eren, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eren, mesajında, doğanın ve çevrenin kirletilmemesi için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Doğaya verilen her zararın insan hayatını etkilediğini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Doğaya verilen her zarar, bir çok canlı türünün yok olmasına ve yaşam alanlarımızın daralmasına, daha sık hastalanmamıza veya yeni hastalıklara yol açmaktadır. Aylardır ülkemiz ve dünya üzerinde bir kabus gibi çöken salgın hastalıkların bu kadar güçlü egemenlik kurma nedenlerinden biride doğanın bozulmasıdır.

Yerelimizden başlayarak tüm dünyadaki ekolojik yıkımlara karşı herkesi mücadeleye katabilen sürekli bir farkındalık yaratmalıyız. Doğayı korumanın önemini ve doğa katliamcılarına karşı mücadele etmenin bir insanlık ve yurttaşlık görevi olduğunu anlatabilmeliyiz."

TÜ Öğretim Üyesi Gedik'in projesine TÜBİTAK desteği

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik'in danışmanlığını üstlendiği, TÜBİTAK projesi destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Gedik'in danışmanlığını üstlendiği, Elso Kimya şirketi tarafından hazırlanan "Enantiomer Durumlarına Göre Kuru Çay Ürünlerinde Kullanılmak Üzere Bergamot Aroma Vericilerinin Geliştirilmesi" adlı TÜBİTAK 1501 projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek, desteklenecek projeler arasındaki yerini aldığı belirtildi.

Helvacıoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, insanın sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde tahakküm kurma isteğinin ciddi çevre sorunlarını ortaya çıkardığını belirtti.

Dünyanın bugün, küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle mücadele ettiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakılabilmesi, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır.

Daha yeşil, daha temiz bir Keşan için, ülke genelinde sürdürülen atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.

Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum."

Keşan Belediyesi 2 bin 65 fidan dağıtacak

Keşan Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara 2 bin 65 adet fidan dağıtılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkacağı 7 Haziran Pazar düzenlenecek programda, "Çocuklar Gölgesinde Büyüsün" sloganı ile Alparslan Türkeş ve Cumhuriyet Meydanları ile Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 12.00-17.30 saatleri arasında 2 bin 65 adet fidanın dağıtımı gerçekleştirilecek.