Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Atalay'a çalışmalarında başarı diledi.

Atalay da Güngör'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Helvacıoğlu, Atıksu Artıma Tesisi'nde incelemede bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, doğayı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi alan Helvacıoğlu, Tesisimiz hem bugün hem de gelecek nesiller için çalışıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret

Demokrat Parti Edirne İl Başkanı İbrahim Özyılmaz, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özyılmaz'a teşekkür etti.

Özyılmaz da Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.