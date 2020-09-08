TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Satır, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Helvacıoğlu, Satır ve Aksal'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Havsa Belediyesi kira artışı yapmayacak

Havsa Belediyesi, belediye dükkanlarının kira bedellerinde artış yapmayacak.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye dükkanlarına 2020 yılında kira artışı yapılmayacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle esnafın zor günlerden geçtiğini ifade eden Balkan, şunları kaydetti:

"Esnafımızın dükkanlarını bir süre kapatmak zorunda kalması, virüs salgınından olumsuz etkilenmesi ve esnafımızın ekonomik durumunun tam olarak iyileşmediği düşünülerek, 2020 yılı içinde yapılması gereken kira artışı yapılmayarak, bir sonraki kira artış dönemine kadar aynı kira bedelleri üzerinden devam edilmesine karar verildi."