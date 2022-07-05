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Edirne'den kısa kısa

05.07.2022 10:31
Edirne'den kısa kısa

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Istranca Ormanı'nda pedal çevirdi.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Istranca Ormanı'nda pedal çevirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, DOÇEK ve Velimeşe Bisikletçiler Kulübü (VELBİS) üyeleri Kırklareli'nin Vize ilçesinden başladıkları turda Kömürköy, Kızılağaç, Sivriler, Demirköy, Balaban, Çukurpınar, Beypınar, Kurudere, Evciler, Yenice, Sergen, Evrencik köyleri güzergahını kullanarak Vize'ye geri döndü.

Vize'deki tarihi alanları gezen ve Istrancalar'ın görsel güzellikleri içinde pedal çeviren bisikletçiler kamp yüklerini de yanında taşıyarak 3 gece doğada kaldı.

Belediye Başkanı Usta, Keşan Belediyesini ziyaret etti

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşan Belediyesine ziyarette bulundu.

Usta, ziyarette Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve ekibiyle görüştü.

Helvacıoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yerel yönetimlerin kalitesini artıracak projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Belediyelerimiz arası işbirliği vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

Ziyarette, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve belediye başkan yardımcıları yer aldı.

Keşan'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, caddedeki çalışmaların bayrama kadar tamamlanacağını söyledi.

Hizmet seferberliği ile her mahallenin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla yaşanabilir modern şehir hedefine adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Velimeşe, Keşan, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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