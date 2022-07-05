Edirne'den kısa kısa

Hizmet seferberliği ile her mahallenin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla yaşanabilir modern şehir hedefine adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, DOÇEK ve Velimeşe Bisikletçiler Kulübü (VELBİS) üyeleri Kırklareli 'nin Vize ilçesinden başladıkları turda Kömürköy, Kızılağaç, Sivriler , Demirköy , Balaban , Çukurpınar, Beypınar, Kurudere , Evciler , Yenice , Sergen, Evrencik köyleri güzergahını kullanarak Vize'ye geri döndü.

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Kaynak: AA

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