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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.02.2022 16:54
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, Sevgililer Günü dolayısıyla El Sanatları Alışveriş Günleri düzenlenecek.

Edirne'de, Sevgililer Günü dolayısıyla El Sanatları Alışveriş Günleri düzenlenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin üreten kadınlarının ürünlerinin yer alacağı organizasyon 11-14 Şubat tarihleri arasında Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenecek El Sanatları Alışveriş Günleri'nde, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Edirne Belediyesi Morev Kadın Atölyesi, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı ve Emek Pazarı'nda üretim yapan kadınların ürünleri satışa sunulacak.

Helvacıoğlu, EMITT'e katıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.

Helvacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada fuarda yer alan Edirne standını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldığını belirtti.

Edirne'nin Türkiye'ye tanıtıldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Tarih, kültür, gastronomi, doğa, deniz, güneş ve günbatımının en güzel yaşandığı şehrimiz Edirne'mizi Türkiye'ye tanıtıyoruz. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Keşan Belediyesi, Uzunköprü Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, ESTAB gibi tüm kurumlarımız ile Edirne'mizin 100. yılında şehrimizin gelişimi ve tanıtımı için işbirliği yapıyoruz." diye kaydetti.

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Edirne Belediyesi, Sevgililer Günü, alışveriş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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