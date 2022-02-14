Edirne Şahi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Şamil Doğu Delen seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği Devlet Konuk Evinde tek listeyle gerçekleşen genel kurula antrenör, sporcu ve üyeler katıldı.

Kulüp Başkanı Delen, kulüp olarak farklı branşlarda Edirne'yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Kentte sporu sevdirmek ve başarılı sporculara yetiştirmek için mücadele verdiklerini aktaran Delen, "Artık Ar-Ge faaliyetlerimizle Türk sporu ve kültürel misyonumuzu daha da geliştirmek için ehil ve bu işe gönül vermiş hocalarımızla çalışmalara başlıyoruz. Bu alanda geleneksel sporlarımızın tarihsel gelişimi araştırılması bu sporların unsurlarını araştırarak somut eserler çıkaracağımıza inancım sonsuzdur. Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum." diye kaydetti.

Edirne'de fotoğraf sergisi açılacak

Edirne'de, "Karadeniz Havzası Sulak Alanlarını Tehdit Eden Kirlilik" konulu fotoğraf sergisi açılacak.

Avrupa Birliği ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 5 ülkeden 6 ortak kurum tarafından yürütülen BioLearn Projesi çerçevesinde Karadeniz Havzası sulak alanlarının önemi ve kirlilik tehditleri konusunda yerel duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 5 ayrı ülkeden 16 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer alacağı sergi 17 Şubat'ta Edirne'de, 25 Şubat'ta Keşan'da, 3 Mart'ta İpsala'da ve 6 Mart'ta Enez'de açılacak.

Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Yağcılı, Sülecik, Taşlısekban ve Domurcalı köylerini ziyaret etti.

Köylerde yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Kaya, muhtarlardan bilgi aldı.

Kaya, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.