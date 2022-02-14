Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

14.02.2022 11:48
Edirne'den kısa kısa

Edirne Şahi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Şamil Doğu Delen seçildi.

Edirne Şahi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Şamil Doğu Delen seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği Devlet Konuk Evinde tek listeyle gerçekleşen genel kurula antrenör, sporcu ve üyeler katıldı.

Kulüp Başkanı Delen, kulüp olarak farklı branşlarda Edirne'yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Kentte sporu sevdirmek ve başarılı sporculara yetiştirmek için mücadele verdiklerini aktaran Delen, "Artık Ar-Ge faaliyetlerimizle Türk sporu ve kültürel misyonumuzu daha da geliştirmek için ehil ve bu işe gönül vermiş hocalarımızla çalışmalara başlıyoruz. Bu alanda geleneksel sporlarımızın tarihsel gelişimi araştırılması bu sporların unsurlarını araştırarak somut eserler çıkaracağımıza inancım sonsuzdur. Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum." diye kaydetti.

Edirne'de fotoğraf sergisi açılacak

Edirne'de, "Karadeniz Havzası Sulak Alanlarını Tehdit Eden Kirlilik" konulu fotoğraf sergisi açılacak.

Avrupa Birliği ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 5 ülkeden 6 ortak kurum tarafından yürütülen BioLearn Projesi çerçevesinde Karadeniz Havzası sulak alanlarının önemi ve kirlilik tehditleri konusunda yerel duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 5 ayrı ülkeden 16 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer alacağı sergi 17 Şubat'ta Edirne'de, 25 Şubat'ta Keşan'da, 3 Mart'ta İpsala'da ve 6 Mart'ta Enez'de açılacak.

Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Yağcılı, Sülecik, Taşlısekban ve Domurcalı köylerini ziyaret etti.

Köylerde yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Kaya, muhtarlardan bilgi aldı.

Kaya, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Edirne Valiliği, Karadeniz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi için: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:57:41. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement