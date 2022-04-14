Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Aslı Araboğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Fatoş Işıl Britten'ın "Çeviribilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bakış Açısıyla Mektup Roman Örnekleri" adlı kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitap, okuyucularına çeviribilim ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarını bir araya getirerek farklı bakış açılarıyla ortak bir konuya nasıl bakılabileceğini ortaya koyabilecek bir örnek sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araboğlu, kitapta roman türlerinin bir alt türü olan mektup romandan yola çıkarak her iki alanın bakış açısının değerlendirildiğini belirtti.

Çeviribilim ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarındaki çalışmaların bir arada verildiğini aktaran Arabaoğlu, "Bu çalışma ile yazarlar tarafından tek bir konu üzerinde odaklanılarak nasıl derinlemesine analiz yapılabileceği ve iki alana da katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunulabileceğini göstermeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Havsa'da şehit ve gazi ailelerine iftar

Havsa Kaymakamlığınca şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen iftar programına Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Özdemir, iftara katılanlara teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar diledi.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan suç duyurusu

Edirne Ticaret Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, kendisi ve başkanı olduğu oda hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle iş adamı Mustafa Altunhan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Zıpkınkurt, düzenlediği basın toplantısında son günlerde hakkında çıkan bazı iddiaları yanıtlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İş Adamı Altunhan'ın kendisi ve oda hakkında söylediği her şeyin asılsız olduğunu öne süren Zıpkınkurt, "Altunhan 2012 yılında belediyeden otogarı kiralamış. Ben o tarihte burada değildim. 2013 yılında seçildim. Bir başka konu kendisi otogarı kiraladıktan sonra A1 belgeli olan firmalara da burada bulunan bazı yazıhaneleri kiralamış. Elimizde kira sözleşmesi de var, kendisinin imzaladığı. Şimdi, ne oldu da çıkıp asılsız iddialarda bulunuyor." dedi.

Zıpkınkurt, kendisi ve başkanlığını yaptığı Ticaret Odası hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle iş adamı Altunhan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

İş adamı Altunhan, 2013 yılında kapattığını öne sürdüğü şirketin, kendilerinden habersiz yeniden faaliyete geçmiş gibi gösterilip, otogardan yer kiralandığını savunmuş, firmalara usulsüz şekilde sicil kaydı verdiğini ileri sürmüştü.