Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

14.04.2022 16:37
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Aslı Araboğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Fatoş Işıl Britten'ın "Çeviribilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bakış Açısıyla Mektup Roman Örnekleri" adlı kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Aslı Araboğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Fatoş Işıl Britten'ın "Çeviribilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bakış Açısıyla Mektup Roman Örnekleri" adlı kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitap, okuyucularına çeviribilim ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarını bir araya getirerek farklı bakış açılarıyla ortak bir konuya nasıl bakılabileceğini ortaya koyabilecek bir örnek sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araboğlu, kitapta roman türlerinin bir alt türü olan mektup romandan yola çıkarak her iki alanın bakış açısının değerlendirildiğini belirtti.

Çeviribilim ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarındaki çalışmaların bir arada verildiğini aktaran Arabaoğlu, "Bu çalışma ile yazarlar tarafından tek bir konu üzerinde odaklanılarak nasıl derinlemesine analiz yapılabileceği ve iki alana da katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunulabileceğini göstermeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Havsa'da şehit ve gazi ailelerine iftar

Havsa Kaymakamlığınca şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen iftar programına Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Özdemir, iftara katılanlara teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar diledi.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan suç duyurusu

Edirne Ticaret Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, kendisi ve başkanı olduğu oda hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle iş adamı Mustafa Altunhan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Zıpkınkurt, düzenlediği basın toplantısında son günlerde hakkında çıkan bazı iddiaları yanıtlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İş Adamı Altunhan'ın kendisi ve oda hakkında söylediği her şeyin asılsız olduğunu öne süren Zıpkınkurt, "Altunhan 2012 yılında belediyeden otogarı kiralamış. Ben o tarihte burada değildim. 2013 yılında seçildim. Bir başka konu kendisi otogarı kiraladıktan sonra A1 belgeli olan firmalara da burada bulunan bazı yazıhaneleri kiralamış. Elimizde kira sözleşmesi de var, kendisinin imzaladığı. Şimdi, ne oldu da çıkıp asılsız iddialarda bulunuyor." dedi.

Zıpkınkurt, kendisi ve başkanlığını yaptığı Ticaret Odası hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle iş adamı Altunhan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

İş adamı Altunhan, 2013 yılında kapattığını öne sürdüğü şirketin, kendilerinden habersiz yeniden faaliyete geçmiş gibi gösterilip, otogardan yer kiralandığını savunmuş, firmalara usulsüz şekilde sicil kaydı verdiğini ileri sürmüştü.

YORUMLAR
500
TÜ'de 'İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy' konferansı düzenlendi TÜ'de 'İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy' konferansı düzenlendi Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Edebiyat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:34:33. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement