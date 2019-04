Edirne Feyzioğlu: Artık Seçim Sürecinin Sonuçlanması Lazım

Feyzioğlu: Artık seçim sürecinin sonuçlanması lazım Ali Can ZERAY/EDİRNE, ( DHA )- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Türkiye 'nin İstanbul 'daki seçimlere kilitlendiğini belirterek, "Artık bir an önce bu sürecin sonuçlanması lazım. İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla, seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası, Türkiye'de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş tüm seçimleri hem Türkiye'de hem dünyada sorgulatır" dedi.TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberinde bazı baro başkanları ile birlikte Edirne Barosu'nda avukatlara verilen eğitime katıldı. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ile avukatların karşıladığı Feyzioğlu, programdan önce gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, İstanbul seçim sonuçlarına kilitlendiğini ve artık bu sürecin bir an önce sonuçlanması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu şunları söyledi:"Çok önemli bir hususun altını çizelim, seçim sürecinde hukuka, seçim mevzuatına göre, belli işlemlerin, belli süre içerisinde yapılması gerekir. Bunlardan biri seçmen listeleridir. Seçmen listeleri askıya çıkar, askıya çıktıktan sonra bir itiraz süresi vardır. O itiraz süresi sonunda kesinleşir. Bu kesinleşme olduktan sonra seçim bitmiş, oylar sayılmış, seçmen listelerinin seçimin sonucunu etkileyecek şekilde yeniden tartışma konusu yapılması mümkün değildir. Hangi siyasi parti derse desin mümkün değildir. Bizim bütün açıklamalarımız siyasi partiler üstüdür. Bizden o ya da bu siyasi parti lehine ya da aleyhine tek cümle duyamazsınız. Sadece hukuk duyarsınız ve hukuk da burada diyor ki, seçmen listelerini tekrar tartışma konusu yapamazsın."'TÜRKİYE BUNDAN SIKINTI ÇEKER'İstanbul'da seçimin tekrarlanmasının Türkiye'nin sıkıntı çekmesine neden olacağını iddia eden Feyzioğlu, "Sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışma konusu yapılmış olması da ikinci önemli konudur. Seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunda sandık kurulu üyelerinin şikayete tabi bir sürecinden söz ediliyor. Sandık kurulu üyelerini zaten siyasi partiler veriyor, başkanı da kamu görevlisidir. Kamu görevlisi olduğuna göre devlet güvencesiyle oraya ismi verilen bir kişidir. Sonraki süreç ise kanunda aynen şöyledir, bu isimlere karşı ilçeye ve ile itiraz edilebilir diyor. Bunun adına şikayet deniyor. O şikayet süresi de geçmiş. Bu ne demektir? O da kesinleşmiş. Bu iki husustan dolayı artık geriye dönüp seçim yenilenmesi iptalinden söz edilirse hem iç hem de dış kamuoyunda şu algı oluşur. 'Seçimin sonucu istendiği gibi çıkmadığı için mazeret üretiliyor' derler. Türkiye, bundan sıkıntı çeker. Bunu hak etmez, hiçbirimiz hak etmeyiz. Seçmen listelerinin, seçmenlerin gerçek olup olmadığının, evlerin polisler tarafından ziyaret edilerek tespit edilmeye başlandığı bir duruma dönüşmüş. Bu, insanları huzursuz eder. Buradan Yüksek Seçim Kurulu kararını beklemeyi bir kez daha hatırlatıyorum. Bu süreç tamamlanacak. Ama süreç tamamlanırken, sürecin kesinleşmiş parçalarını sürekli açalım denmemesi lazım" dedi.'SEÇİM YENİLENMESİ TÜM SEÇİMLERİ, TÜRKİYE'DE, DÜNYADA SORGULATIR'TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi, tüm seçimleri hem Türkiye'de, hem dünyada sorgulatacağını ifade ederek, "Şu anda kabul edilmiş itirazların gereği yapılmaktadır. O itirazlar kabul edilseydi, edilmeseydi diyebilirsiniz ama şu anda konu ayrı. Bazı itirazlar kabul edilmiş, kabul edildiğine göre bunun devamı geliyor. Ama buradan, İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla, seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası, Türkiye'de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş tüm seçimleri hem Türkiye'de, hem dünyada sorgulatır. Bunu, bugün iddia olarak dile getirenler, 'dün de' diye başlayan cümleleri duyarlar. Dünyadan bize derler ki, 'Bir önceki seçimde de ne oldu?' derler. Türkiye'deki tüm seçimler tartışmaya açılır. Bundan sonra da Türkiye'de seçimin çivisi tutmaz. Sandıkta görev yapacak sandık kurulu başkanı ve üyesi bulamaz hale geliriz. İnsanlar evlerinde zile basılıp, 'burada filanca oturuyor mu?' diye bir tahkikat altına alındıklarında, verdikleri oydan dolayı acaba devlet kendilerini izliyor mu diye korkarlar, endişe ederler. Seçimler ülkeye bayram getirmelidir. YSK işlerini bir an önce bitirsin, bu bayramı hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.