Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

22.05.2022 12:13
Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına 4 ilde gerçekleştiren operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2 zanlı tutuklandı.

Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına 4 ilde gerçekleştiren operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kocaeli, Ankara, İstanbul ve Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi tutuklandı. İçlerinde akademisyen, komiser yardımcısı, vergi müfettişi ve uzmanların olduğu 12 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesindeki işlemleri tamamlanan G.K. ve Ö.K. çıkarıldığı ceza sulh hakemliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık yasalarından faydalanan diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Edirne, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement