Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

13.06.2022 09:43
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 zanlının Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve F.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Örgütle ilgili bilgiler veren diğer 6 zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında müfettiş, memur ve uzmanların da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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