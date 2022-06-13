Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve F.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Örgütle ilgili bilgiler veren diğer 6 zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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