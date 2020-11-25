Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak - Son Dakika

EDİRNE'de her hafta cuma günleri kurulan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta açılmayacak.

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, uygun ve kaliteli ürünleriyle, komşu ülkelerin vatandaşları tarafından da tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle Bulgaristan vatandaşları, geldikleri pazarda her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak ortalama 3 bin liralık alışveriş yapıyor.