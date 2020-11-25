Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak - Son Dakika

Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak

25.11.2020 17:08
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak, System.String[]

EDİRNE'de her hafta cuma günleri kurulan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta açılmayacak.

EDİRNE'de her hafta cuma günleri kurulan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta açılmayacak.

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, uygun ve kaliteli ürünleriyle, komşu ülkelerin vatandaşları tarafından da tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle Bulgaristan vatandaşları, geldikleri pazarda her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak ortalama 3 bin liralık alışveriş yapıyor.

Ancak koronavirüs vakalarının Türkiye ile Bulgaristan'da artış göstermesi nedeniyle Edirne Valiliği İl Sağlık Kurulu, Ulus Pazarı'nın 2 hafta açılmamasına karar verdi.27 Kasım 2020  ve 4 Aralık 2020 tarihleri için uygulanacak kapatma kararı ile ilgili konuşan Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, "Biz zaten pazarımızda gereken tedbirleri almıştık. Gelen herkesin ateşi ölçülüyordu. Sürekli hem Bulgarca hem de Türkçe uyarı anonsları yapılıyordu. Esnafımız ve vatandaşımız pazar yerine maskesiz giremiyordu. Fakat ne yazık ki son dönemde vaka sayıları her iki ülkede de çok artmaya başladı. Bu noktada alınan tüm kararlara saygılıyız. Kapatma kararını da bu nedenle olumlu buluyoruz" diye konuştu.


Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak
Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak

Bulgaristan, Edirne, Cuma, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı, 2 hafta açılmayacak - Son Dakika


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