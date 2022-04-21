Edirne Ticaret Borsası "Geleneksel İftar Yemeği" düzenledi - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası "Geleneksel İftar Yemeği" düzenledi

21.04.2022 00:39

Edirne Ticaret Borsası "Geleneksel İftar Yemeği" düzenledi Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı düzenlendi.

Edirne Ticaret Borsası "Geleneksel İftar Yemeği" düzenledi

EDİRNE - Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, siyasi partilerin temsilcileri, borsa üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar programında Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve yönetimi, programa katılan davetliler ile tek tek ilgilendi.

Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, konuklara katılımları

için teşekkür ederek sohbet etti.

İftar programı, yemeğin ardından yapılan dua ile sona erdi.

Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi
Edirne Ticaret Borsası Geleneksel İftar Yemeği düzenledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne Ticaret Borsası 'Geleneksel İftar Yemeği' düzenledi - Son Dakika


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