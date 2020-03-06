Edirne Valiliğinden CHP'li vekile sert cevap - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 800 olduğunu iddia eden basın açıklamasına Edirne Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan ve Yunan makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır" diyerek cevap verdi.



Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 ayrı mekanize tugayımıza bağlı faaliyet gösteren 23 karakol ve 8 bölük merkezinden elde ettiğimiz verilere göre, sınırdan Yunanistan'a geçen ve Türkiye'ye geri itilen göçmen sayısını İçişleri Bakanlığı'na Edirne Valiliği olarak biz veriyoruz" denildi.



Edirne'nin uzun yıllardır Türkiye'de en fazla düzensiz göçmenin yakalandığı il olduğu belirtilen açıklamada, "Sınırların kapalı olduğu yaz aylarında bile Edirne'de bazen bir günde yakalanan göçmen sayısı 800'ü geçmektedir. Geçen yıl Türkiye'de yakalanan bütün düzensiz göçmenlerin yüzde 28'i Edirne'de yakalanmıştır. Yakaladığımız göçmenlerin de sayımına ve diğer işlemlerine ilişkin yöntemleri yıllardır uygulamaktayız. Geçen yıl 127 bin düzensiz göçmeni Edirne'de yakaladık. Bu son dönemde sınırların açılmasından sonra sadece 800 göçmenin sınırı geçtiğine ilişkin beyanatınız sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan Yunan resmi makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE