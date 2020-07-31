EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BAYRAM - Son Dakika

Şehit aileleri, Kurban Bayramı sabahında Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehit aileleri ve yakınlarının sabahın erken saatlerinde geldiği şehitlikte hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehitliğe gelenler mezarları temizledi, çiçekleri suladı, Kur'an-ı Kerim okudu.

"SÜRPRİZ YAPACAKTI, BAYRAKLARA SARILI GELDİ"

Şehit oğlunun mezarını gözyaşları içinde öpen Aysel Gürel, bayramların buruk geçtiğini söyledi. Gürel, 'İşte bizim bayramlarımız da burada geçiyor. Bizim bayramımız öldüğümüz gündür. Asıl bayramı o gün yapacağım. Çocuğuma kavuştuğum gün asıl bayram benim bayramım olacak. 3'üncü senesi oldu. 3 Eylül'de şehit oldu yavrum. Hakkari Çukurca'nın Kuzey Irak sınırında şehit düştü. Bayrama izne geleceğim anneme söyleme demiş ablasına. Sürpriz yapacağım demiş. Sürprizi de geldi işte. Geldi gelmesine de bayraklara sarılı geldi yavrum. Her bayram geliyorum. Her Cuma geliyorum. Allah razı olsun herkesten. Araba temin ediyorlar bizlere. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun" dedi. Anne Gürel'in oğlunun mezar taşında bulunan fotoğrafları öptüğü ve okşadığı görüldü.

"BAYRAMLAR ACI VERİYOR"

Şehit oğlunun mezarı başında dua eden Enver Yorulmaz ise, 'Bayramlar bize acı veriyor kızım. Tek oğlumdu. 20 arkadaşıyla beraber askerde çatışmada şehit düştü. İzine gelecekti. Geleceği gün, 10 aylık askerken izinden dönemedi. Şehit olarak geldi. Her şey vatan için. Vatan sağ olsun diyoruz. Bayramlar acı veriyor bize. O bize gelemiyor biz ona geliyoruz. Babalar gününde, anneler gününde hepsinde geliyoruz. İsterdik gelsin elimizi öpsün ama biz O'na geliyoruz. Kader kızım. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi korusun. Hepsi bizim evlatlarımız" ifadelerini kullandı.