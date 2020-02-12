Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Kariyer Hukuk Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Sport Summit", Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.

Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Kariyer Hukuk Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Sport Summit", Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, toplamda 8 oturumdan oluşan ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede Türk sporuna katkıda bulunan birçok isim gençlerle bir araya geldi. 2 günün sonunda 21 farklı kategoride toplamda 1 milyon halk oylamasıyla sonuçlanan ödüller sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Ediz, pırıl pırıl, disiplinli ve saygılı bir çocuktu. Sahada inanılmaz bir savaşçı ruha sahip bir futbolcuydu. Bizim kalbimizde ömür boyu yaşatacağımız bir iz bıraktı. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza, bu ödül törenini de Ediz'e armağan etmelerinden dolayı mutluluk duyuyorum. Eskişehirspor camiası da Ediz'i hiç unutmadı. Ediz'e olan sevgilerini ve onun vefatından sonraki Ediz'e veda edişlerini vefa gösterileri ile ispatladılar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir ise ödüle layık görüldükleri için duydukları mutluluğu ifade ettiler. Sergen Yalçın ile çok güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen oyuncular, gelecek maçlar için çok heyecanlı olduklarını, yoğun bir fikstürlerin kendilerini beklediğini ancak ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Etkinlikte verilen ödüller şöyle:

Yılın Spor Kanalı – beIN Sports


Yılın Moderatörü – Ersin Düzen


Yılın Spor Yorumcusu – Alp Pehlivan


Yılın Spor Muhabiri – Yağız Sabuncuoğlu


Yılın Spor Programı - %100 Futbol


Yılın Erkek Sporcusu – Atiba Hutchinson


Yılın Kadın Sporcusu – Birsel Vardarlı


Yılın e-spor Takımı – 1907 Fenerbahçe e-spor


Yılın e-sporcusu - Tae-il Kim


Yılın Spor Gazetesi – Fanatik


Yılın Spor Dergisi – Socrates


Yılın Spor Radyosu – Lig Radyo


Yılın Çıkış Yapan Genç Yeteneği – Umut Nayir


Yılın Spor Gazetecisi – Ahmet Ercanlar


Yılın Spor Radyocusu – Ilgaz Çınar


Yılın Dijital Spor Kanalı – Misli TV


Yılın Dijital İçeriği - L1 Üçgen – Ofsaytı Bozan Adam


Yılın Dijital Spor Yorumcusu – Uğur Karakullukçu


Yılın Mobil Spor Uygulaması – Maçkolik Mobil


Yılın Taraftar Grubu – Nefer


Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Spor Kulübü - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü


Ediz Bahtiyaroğlu Özel Ödülü – Atilla Türker

Nişantaşı Üniversitesi, Ediz Bahtiyaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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