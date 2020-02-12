Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Kariyer Hukuk Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Sport Summit", Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, toplamda 8 oturumdan oluşan ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede Türk sporuna katkıda bulunan birçok isim gençlerle bir araya geldi. 2 günün sonunda 21 farklı kategoride toplamda 1 milyon halk oylamasıyla sonuçlanan ödüller sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Ediz, pırıl pırıl, disiplinli ve saygılı bir çocuktu. Sahada inanılmaz bir savaşçı ruha sahip bir futbolcuydu. Bizim kalbimizde ömür boyu yaşatacağımız bir iz bıraktı. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza, bu ödül törenini de Ediz'e armağan etmelerinden dolayı mutluluk duyuyorum. Eskişehirspor camiası da Ediz'i hiç unutmadı. Ediz'e olan sevgilerini ve onun vefatından sonraki Ediz'e veda edişlerini vefa gösterileri ile ispatladılar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir ise ödüle layık görüldükleri için duydukları mutluluğu ifade ettiler. Sergen Yalçın ile çok güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen oyuncular, gelecek maçlar için çok heyecanlı olduklarını, yoğun bir fikstürlerin kendilerini beklediğini ancak ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Etkinlikte verilen ödüller şöyle:

Yılın Spor Kanalı – beIN Sports



Yılın Moderatörü – Ersin Düzen



Yılın Spor Yorumcusu – Alp Pehlivan



Yılın Spor Muhabiri – Yağız Sabuncuoğlu



Yılın Spor Programı - %100 Futbol



Yılın Erkek Sporcusu – Atiba Hutchinson



Yılın Kadın Sporcusu – Birsel Vardarlı



Yılın e-spor Takımı – 1907 Fenerbahçe e-spor



Yılın e-sporcusu - Tae-il Kim



Yılın Spor Gazetesi – Fanatik



Yılın Spor Dergisi – Socrates



Yılın Spor Radyosu – Lig Radyo



Yılın Çıkış Yapan Genç Yeteneği – Umut Nayir



Yılın Spor Gazetecisi – Ahmet Ercanlar



Yılın Spor Radyocusu – Ilgaz Çınar



Yılın Dijital Spor Kanalı – Misli TV



Yılın Dijital İçeriği - L1 Üçgen – Ofsaytı Bozan Adam



Yılın Dijital Spor Yorumcusu – Uğur Karakullukçu



Yılın Mobil Spor Uygulaması – Maçkolik Mobil



Yılın Taraftar Grubu – Nefer



Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Spor Kulübü - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü



Ediz Bahtiyaroğlu Özel Ödülü – Atilla Türker