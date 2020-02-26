Edremit Belediyesine

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediyesine, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından "ELDW Partner City Ödülü" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen yıllık koordinasyon toplantısına Edremit Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar katıldı.

"2019 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında organize ettiği etkinliklerden dolayı belediyeye verilen ödülü, Çelebi aldı.

2020 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın yeni yıllık temasına karar verilerek organize edilen aktiviteler konusunda Avrupa'dan katılan yerel yöneticilerle "İyi Uygulama Örnekleri" paylaşıldığı toplantıda Çelebi, ilçedeki Avrupa Demokrasi Haftası etkinlikleri hakkında komisyonu bilgilendirdi.

Çelebi, "İlçemizin adını Avrupa'da duyurmak, Avrupa Konseyi gibi bir kuruluştan ödül almak Edremit'imiz adına onur ve gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Tayfun Canlı da "Burada bulunan herkesi Zeus'un doğduğu Kuzey Ege'nin incisi Kazdağları'nın eteğinde bulunan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, yeşiliyle mavisiyle memleketimiz Edremit'e davet ediyoruz." ifadesini kullandı.