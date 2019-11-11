Son Dakika Haberleri: Edremit'te 11 bin fidan dikildi
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Edremit'te 11 bin fidan dikildi

6 saat önce

Van merkez Edremit ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 11 bin fidan dikildi.

Edremit'te 11 bin fidan dikildi, System.String[]

Van merkez Edremit ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 11 bin fidan dikildi.


Edremit Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ilçenin 4 farklı noktasında fidanlar toprakla buluşturuldu. Erenkent Mahallesi Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammet Ali Say ve birim müdürlerinin katılımı ile etkinlik gerçekleştirildi. Erenkent Mahallesi'ne 4 bin 250, Kavurma Mahallesine 3 bin, Esentepe Mahallesie 3 bin ve Erdemkent Mahallesine de 750 fidan olmak üzere toplam 11 bin fidan toprağa kavuşturuldu. Fidan dikme etkinliğinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı Ercan Karahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bugün saat 11.11'de düzenlenen 'Geleceğe nefes' etkinliği ile 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Edremit'te de bu kapsamda 11 bin fidanın dikildiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Karahan, "Bu, gerçekten ülkemizin ve gençlerimizin geleceğiyle alakalı, çok güzel, sağlıkla alakalı bir çalışma. Ne kadar çok yeşil alan varsa, o kadar çok sağlıkla yaşama imkanı var. Bizler de Edremit Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız İsmail Say başkanlığında 4 adet Kent Ormanı oluşturacağız. Burada görevli olduğumuz sürece, yeşile önem vererek, yeşili çoğaltarak, ağacımızla, yeşil alanlarımızla, çiçeklerimizle, her şeyimizle bunların doğal halini koruyabilmek istiyoruz. Sadece dikmek değil, bunları koruyabilmek de çok önemlidir" dedi.


Fidan dikme etkinliği diğer noktalarda da renkli görüntülere sahne olurken, ilçe genelinde 11 bin fidan dikildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
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