Edremit'te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Edremit'te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
25 dakika önce
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığğı ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde zenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığğı ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde zenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile diğer yandan Edremit Belediyesi ekipleri Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre sokaklarında dezenfektan çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların periyodik şekilde tekrarlandığını belirttiler. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak