Edremit'te kabristanlıklar bayrama hazır
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki kabristanlıklarda hazırlıklarını tamamladı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
'in Edremit Belediyesi
, Ramazan Bayramı
öncesinde ilçedeki kabristanlıklarda hazırlıklarını tamamladı.
Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçe merkezinde iki şehitlik ve büyük kabristanlık başta olmak üzere toplam 25 mezarlıkta Edremit Belediyesi tarafından yapılan hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekiplerince yapılan çalışmada, yabani otlar biçilerek ağaçlarda budama yapıldı. Mezar duvarlarının boyandığı kabristanlıklarda girişler ve yollar yıkanarak temizlendi. Vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla arife günü Cumhuriyet Meydanı
'ndan önünden ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ayrıca kabristanlıkları ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtılacak. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
, vatandaşların bayramını kutladı. Bayram öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Arslan, bayram süresince nöbetçi ekiplerin görev başında olacağını söyledi. - BALIKESİR
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