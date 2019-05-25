Edremit'te oruçlar dualarla açıldı

Ramazan ayını, manevi iklimine uygun şekilde kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenleyen Van merkez Edremit Belediyesi, ilk iftar programında da binlerce vatandaşın dualar eşliğinde oruçlarını açmalarını sağladı.

Ramazan ayını, manevi iklimine uygun şekilde kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenleyen Van merkez Edremit Belediyesi, ilk iftar programında da binlerce vatandaşın dualar eşliğinde oruçlarını açmalarını sağladı.



Edremit Kent Meydanı'nda verilen iftar yemeğine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan program Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın kürsüde vatandaşlara hitap etmesiyle sürdü. Bugün itibari ile geleneksel Ramazan programlarına start verdiklerini ifade eden Başkan Say, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ramazan ayını maneviyatına ve iklimine uygun şekilde kutlayacaklarını vurgulayan Başkan Say, Edremit'in güzelliğini, coşkusunu bayrama kadar yaşayacaklarını kaydetti.



Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli'nin de kısa bir konuşma yapmasının ardından ezanın okunmasıyla birlikte Edremit'te iftarlar dualar eşliğinde açıldı. Yoğun katılımlı iftarın akabinde ünlü ilahi sanatçısı Sedat Uçan sahne aldı. Bir birinden güzel eserleriyle unutulmaz bir gece yaşatan Uçan, kendisini Edremitlilerle buluşturan ve Ramazan ayının maneviyatının yaşanmasına katkı sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. Konser gecenin geç saatlerine kadar sürerken, etkinlik sonunda ise Uçan, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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