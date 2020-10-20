Edremit'te otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir K. yönetimindeki 10 D 3796 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akçay Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.
Yan yatan otomobildeki araç sürücüsü Kadir K. ve yanındaki Abdullah I, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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