Edremit'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Edremit'te trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edremit'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Köy Hizmetleri Kampı yakınlarında meydana geldi. A.K.T. (50) idaresindeki 34 SE 4060 plakalı Honda marka otomobil ile M.E. isimli kişinin idaresindeki 10 KZ 933 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.K.T., H. T., Z.B.T, M. T. ile diğer araç sürücü M.E. yaralandı. Kazaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolunda önlem aldı. Ekipler, trafiği aksatmadan araçlara kontrollü geçiş sağladı. Kaza ile ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Altınoluk, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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