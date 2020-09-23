Efeler Belediyesi 'Efeders.tv'yi tanıtacak - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 29 Eylül Salı günü saat 11.30'da Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda Türkiye'nin en kapsamlı dijital eğitim platformu 'Efeders.tv'nin tanıtımını gerçekleştirecek.

Efeler'deki 52 bin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak olan dijital eğitim platformunun içeriğinde Video ders anlatımları, online deneme sınavları ve online kitaplar yer alacak. Efelerli öğrenciler, 'Efeders.tv' dijital eğitim platformuna ücretsiz olarak dağıtılacak şifrelerle ulaşabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredata uyumlu şekilde hazırlanan dijital eğitim platformunun şifreleri 5 Ekim tarihinden itibaren Efelerli öğrencilere dağıtılacak. Türkiye'nin en kapsamlı dijital eğitim platformu 'Efeders.tv', belirlenen mahallelerde açılacak olan Dijital Eğitim Merkezi ve Mobil eğitim araçlarıyla desteklenecek. Proje tanıtım toplantısı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kurduğu 'Efeler Tv' üzerinden de canlı yayınlanacak.

29 Eylül Salı günü saat 11.30'da Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan proje tanıtım toplantısına sendikalar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun katılacak. - AYDIN