Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu, "Çiftçinin bayramı hasattır"

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu pamuk hasadına katıldı. Başkan Kendirlioğlu, hasat döneminin çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Çiftçinin bayramı hasattır" diye konuştu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla Karayolu üzerindeki bir tarlada pamuk hasadı yapıldı. Hasada Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Birlikte pamuk hasadı yapan Kaymakam Şahin ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu, pamuk hasadının çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

"Efeler'de 31 bin dekar arazi pamukla buluşuyor"

Aydın'ın tarım bölgesi olduğunu kaydeden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Aydın tarımda üstünlüklerin olduğu ürünlere sahip bir ilimiz. Bizler de Aydın'ın çeşitli tarım ürünlerinin hem ekim hem de hasatlarında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Efeler'de 31 bin dekar arazimizde pamuk ekimi gerçekleştiriliyor. Aldığımız bilgiler pamukta kalitenin iyi olduğu ancak rekolte konusunda biraz sıkıntı olduğu yönünde. Tabi ki ülkemizin pamuk ihtiyacının sadece yüzde 40'ını ülke olarak üretiyor, yüzde 60'ını da ithal ederek ciddi rakamlar ödüyoruz. Pamuk, desteklenmesi gereken endüstriyel bir ürün. Pamuğun katma değeri çok yüksek ve bize yaklaşık 10 kat girdi sağlıyor. Bizler de bölgemizde pamuk üretiminin bölgemizde daha da yaygınlaşması konusunda beraber çalışacağız" diye konuşarak tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

"Çiftçinin bayramı hasattır"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, hasadın çiftçilerin bayramı olduğunu belirterek şöyle konuştu; "Bizzat bu işin içerisinde 50 yıldır olan bir insanım. Çocukluğumun içerisinden beri pamuk tarlasında izim var. Pamuk namı gibi tam bir beyaz altın. Özellikle son bir hafta on gün önce biz baya bir endişe yaşıyorduk pamuk fiyatları ile ilgili. 2017, 2018 ve 2019'da fiyatlarımız 4 liralar civarındaydı. Takdir edesiniz ki girdi maliyetleri 2017'den bu yana gerek zirai ilaçta, gerek gübrede, gerek tohum, gerekse akaryakıtta bazı kalemlerde yüzde 300'lere varan girdi artışlarını da göz önüne alırsak bu fiyatların ne kadar düşük kaldığını görüyoruz. Son günlerde fiyatlarımız toparlanmaya başladı. Şu anda 5 lira civarında piyasamız var. Bu da bizleri sevindiriyor. Gönül ister ki bu fiyatları biraz daha yukarda olsun. Bizim dekar maliyetimiz pamukta takriben 2 bin, 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Biz dekarda 500 kilonun altında ürün aldığımızda zararla karşı karşıya kalmamız söz konusu. Geçen sene pirimimiz 80 kuruştu bu sene 1,5 lira civarında olması gerekiyor. Pamuk ülkemiz için çok önemli bir ürün. Pamuk üretiminin yüzde 11 ile 15 arasında ülkemizin pamuk ihtiyacını karşılıyoruz. Bu rakam eğer fiyatlar bu şekilde devam ederse, ihtiyacın karşılama oranı yüzde 30 hatta yüzde 20'lere gerileme söz konusu olabilir. İthal ettiğimiz pamuk ile beraber ülkemize 30 milyar dolar gibi bir kazanç elde ettiriyoruz. Bu oldukça önemli. Başka hiç bir üründe böyle bir gelir yok.

Göreve geldikleri günden bu yana Aydın çiftçisine bütün desteği sağladıklarını ifade eden Aydın TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal, çiftçilerin tüm ürünlerine talip olduklarını ve fiyatlandırma konusunda da ürünleri hak ettiği değerde almaya hazır olduklarını söyledi. - AYDIN